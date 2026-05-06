Previsioni meteo per Avellino – 7 maggio 2026

Il 7 maggio 2026 ad Avellino il cielo sarà generalmente poco nuvoloso durante la giornata, con qualche nuvola in più a partire dal pomeriggio e fino alla sera. Le temperature previste sono stabili rispetto ai giorni precedenti, senza variazioni significative. Le condizioni meteorologiche non segnalano piogge o temporali, e il vento sarà leggero. La situazione si mantiene tranquilla senza particolari variazioni nel corso della giornata.

Ad Avellino il 7 maggio 2026 i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera. Deboli precipitazioni sono attese nella notte, con accumuli molto contenuti intorno a 0,2 mm.La temperatura massima raggiungerà 25°C, mentre la minima sarà di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Previsioni meteo per Avellino – 4 maggio 2026; Previsioni meteo per Avellino – 6 maggio 2026; Meteo Napoli e Campania, le previsioni di mercoledi 6 maggio; Previsioni meteo per Avellino – 29 aprile 2026. Meteo 6 maggio: maltempo e numerosi temporali! Ecco doveAl mattino nuvolosita' variabile su tutte le regioni, senza precipitazioni di rilievo. Temperature minime in lieve aumento. Nel pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso, salvo temporanee ed effimere sc ... meteo.it Meteo: giovedì 7 maggio tempo in parziale miglioramentoOggi previsto cielo nuvoloso con pioggia media, mare mosso, tempo che caratterizzerà l'intera giornata, con temperature tra 13° e 21°. Oggi previsto cielo nuvoloso con pioggia leggera, mare mosso, ... meteo.it Campi Flegrei. . PREVISIONI METEO DEL 6 MAGGIO 2026 - facebook.com facebook Perché i nostri modelli climatici faticano a dirci dove colpirà il meteo estremo x.com