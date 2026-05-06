Le autorità invitano a evitare gli abbruciamenti di residui vegetali e a preferire la triturazione, come metodo più efficace e sicuro. La pratica dell’abbruciamento, ancora diffusa, viene considerata meno adatta rispetto alla bio triturazione, che permette di smaltire i residui in modo più sostenibile. La scelta di questa tecnica si inserisce in un’azione di prevenzione dei roghi e di tutela ambientale.

PISA “E’ tempo di superare la tecnica dell’abbruciamento e puntare fortemente sulla bio triturazione. E per la rigenerazione spontanea, il pino marittimo, il cisto, l’erica ed il corbezzolo sono dei campioni perché sono specie pirofile”. Francesca Bretzel è ricercatrice dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del Cnr di Pisa e promotrice di moltissime iniziative con Legambiente. E visto che la miccia che ha devastato 700 ettari del Monte Faeta sembra sia stato proprio un abbruciamento di potature di ulivi, la stessa dice: “E’ una tecnica agricola che deve essere superata. Per il superamento ci vuole un cambio culturale ed un appoggio economico da parte delle istituzioni”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prevenire i roghi. “Stop agli abbruciamenti. Molto meglio triturare”

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