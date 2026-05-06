Presentato da Save the Children XI edizione del Rapporto ‘Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026’

È stata presentata la XI edizione del rapporto ‘Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026’ da parte di Save the Children. Lo studio evidenzia come, nel paese, la maternità comporti ancora molte sfide legate all’occupazione e ai compiti di cura. Nonostante il crescente interesse pubblico, molte donne incontrano ostacoli nel mantenere le proprie carriere o nel rientrare nel mercato del lavoro dopo aver avuto figli.

(Adnkronos) – In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinuncia, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall’XI edizione del Rapporto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Maternità, la fotografia di Save The Children: in Italia lavora solo una madre su due con figli piccoliDiventare madri in Italia nel 2026 somiglia sempre di più a un percorso a ostacoli, dove il traguardo della stabilità lavorativa sembra allontanarsi... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Gaza, Save the Children: Israele consenta le evacuazioni mediche: ci sono 4mila bambini che necessitano cure immediate; Lady Gaga, ascolta altre due canzoni da ‘Il diavolo veste Prada 2’; La nuova smart factory di TCL integra produzione e AI; Una coalizione cripto presenta una proposta tecnica per salvare gli utenti di Aave da un massiccio exploit di token. Presentato da Save the Children XI edizione del Rapporto 'Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026'Roma, 6 mag. (Adnkronos) - In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio ... iltempo.it SAVE THE DATE Il tabellone principale degli #IBI26 sarà presentato in Piazza del Popolo lunedì 4 maggio alle 10:30, il sorteggio sarà aperto al pubblico al di fuori delle aree delimitate - facebook.com facebook