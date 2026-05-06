Presentato da Save the Children XI edizione del Rapporto ‘Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026’

Da webmagazine24.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata presentata la XI edizione del rapporto ‘Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026’ da parte di Save the Children. Lo studio evidenzia come, nel paese, la maternità comporti ancora molte sfide legate all’occupazione e ai compiti di cura. Nonostante il crescente interesse pubblico, molte donne incontrano ostacoli nel mantenere le proprie carriere o nel rientrare nel mercato del lavoro dopo aver avuto figli.

(Adnkronos) – In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinuncia, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall’XI edizione del Rapporto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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