Martedì 5 maggio si è tenuta presso la sede della Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua la conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione di “Maggio in…forma”. L’evento si concentra sulla prevenzione del tumore al seno, sottolineando l’importanza di strumenti di tutela della salute. La manifestazione si svolgerà nel mese di maggio e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.

La prevenzione come primo strumento di tutela della salute: è questo il messaggio al centro della conferenza stampa di presentazione dell’undicesima edizione di “Maggio in.forma”, che si è tenuta martedì 5 maggio, presso la sede della Fondazione Etica & Valori Marilù Tregua. “Siamo arrivati all’undicesima edizione – ha affermato Raffaella Tregua, vicepresidente della Fondazione - un progetto avviato nel 2015 con Andos, diventato nel corso degli anni sempre più solido e strutturato. Un progetto che parla di vita e futuro perché senza prevenzione non c’è prospettiva. La prevenzione è un diritto, non un privilegio, e deve essere un gesto normale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Presentata l’undicesima edizione di “Maggio in…forma” per la lotta contro il tumore al seno

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