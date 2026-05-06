Premio ‘Città di Imola 2026’ al film ‘Oltre i venti del Sud’

Al 74esimo Trento Film Festival, il film ‘Oltre i venti del Sud’ ha ricevuto il premio ‘Città di Imola 2026’. La pellicola racconta una storia di alpinismo estremo, memoria e cinema d’autore. La premiazione si è svolta durante l’evento, che ha visto la partecipazione di diverse opere provenienti da vari paesi. Il riconoscimento è stato assegnato alla produzione che ha saputo distinguersi per contenuti e qualità artistica.

Una storia di alpinismo estremo, memoria e cinema d’autore conquista il sigillo di Imola al 74esimo Trento Film Festival. Il premio ‘ Città di Imola 2026 ’ è stato assegnato al film ‘ Oltre i venti del Sud ’ di Gianluca Gasca, riconoscimento consegnato nei giorni scorsi in sala a Trento dal presidente Ivano Cobalto e dal vicepresidente Carlo Machirelli dalla sezione imolese del Club alpino italiano. La pellicola, girata tra Italia e Svizzera, racconta l’impresa invernale di Matteo Della Bordella e Marco Majori sul Fitz Roy, intrecciandola alla memoria di Renato Casarotto. Proprio questo legame ha motivato la giuria: "L’impresa. accarezza la leggenda di Casarotto a quarant’anni dalla sua scomparsa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio ‘Città di Imola 2026’ al film ‘Oltre i venti del Sud’ RIPARTE il WEC da IMOLA - Tutte le NOVITÀ 2026 (Ci vediamo lì!) Notizie correlate Leggi anche: Premio 'i Fiori blu', un motore culturale per la città di Foggia e tutto il Sud Venti di guerra sulla Formula 1: Imola si candida a "piano B"Bignami benedice la proposta: Governo al lavoro, poi la stoccata alla Città Metropolitana: "Imola vista come granaio di voti della sinistra"... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Verranno consegnati oggi il Premio Green Film e il Premio Città di Imola; Trento Film Festival: a Oltre i venti del sud il Premio Città di Imola, l'omaggio a Renato Casarotto; Oltre i venti del Sud ha vinto il Premio Città di Imola 2026 al Trento Film Festival; Premio ‘Città di Imola 2026’ al film ‘Oltre i venti del Sud’. Trento Film Festival: a Oltre i venti del sud il Premio Città di Imola, l’omaggio a Renato CasarottoAl festival di Trento assegnati il Green Film a Le Chant des Forêts e il riconoscimento del Città di Imola al film di Gian Luca Gasca ... montagna.tv La Banda musicale Città di Imola ha accompagnato la mattinata. Il sindaco Panieri: "Non dobbiamo dare per scontata la democrazia". . - facebook.com facebook