Premio Architettura Toscana prorogato al 25 maggio il termine delle iscrizioni

È stata prorogata al 25 maggio la scadenza per iscriversi alla quinta edizione del premio Architettura Toscana 2026. La decisione riguarda la data limite per presentare le domande di partecipazione. La scadenza originaria era prevista prima di questa proroga, che permette alle candidature di essere inviate entro questa nuova data. La manifestazione si rivolge a professionisti e studi di architettura operanti in Toscana.

Firenze, 4 maggio 2026 – È stata prorogata al 25 maggio la scadenza per iscriversi alla quinta edizione del premio Architettura Toscana (Pat) 2026. L’iniziativa, istituita con la legge regionale n. 82 del 28 novembre 2016, si conferma come lo strumento principale per mappare e valorizzare la trasformazione del territorio regionale attraverso l'architettura contemporanea. Il premio, promosso dal Comitato organizzatore composto da Consiglio regionale della Toscana, ordine degli architetti Ppc di Firenze, Federazione Architetti Ppc Toscani, ordine degli architetti Ppc di Pisa e provincia, Ance Toscana e Fondazione architetti Firenze, intende stimolare una riflessione profonda sulla qualità del fare architettura e il contesto ambientale e civile in cui si inserisce.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premio Architettura Toscana, prorogato al 25 maggio il termine delle iscrizioni Notizie correlate Torna Premio Architettura Toscana, iscrizioni fino al 9 maggioFirenze, 6 marzo 2026 – Torna per la quinta edizione il Premio Architettura Toscana, con l'obiettivo di sostenere l'architettura come 'arte sociale',... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Premio Architettura Toscana, prorogato al 25 maggio il termine delle iscrizioni; Premio Architettura Toscana 2026: prorogata la scadenza; Premio Architettura Toscana prorogato al 25 maggio il termine delle iscrizioni. Premio Architettura Toscana, prorogato al 25 maggio il termine delle iscrizioniLo ha stabilito il Comitato organizzatore del premio, la cerimonia di premiazione si terrà il prossimo ottobre ... lanazione.it Premio Architettura: termine delle iscrizioni prorogato al 25 maggioFirenze – È stata prorogata al 25 maggio la scadenza per iscriversi alla quinta edizione del Premio Architettura Toscana (PAT) 2026. L’iniziativa, istituita con la Legge Regionale n. 82 del 28 novembr ... nove.firenze.it Premio Architettura Toscana. . L'ing. Vincenzo Di Nardo, vicepresidente di ANCE Toscana, parla delle peculiarità del PAT. ANCE TOSCANA Costituita nel 1973, è l'espressione regionale dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Rappresenta gli interessi - facebook.com facebook