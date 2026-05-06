Posti in Snam e Toscana Energia

In Toscana, il settore energetico continua a creare posti di lavoro grazie agli investimenti in infrastrutture e progetti di efficienza energetica. Le aziende che operano nel campo dell’energia, tra cui Snam e Toscana Energia, stanno ampliando le loro attività nella regione. La crescita si concentra principalmente sulla realizzazione di nuove infrastrutture e sull’implementazione di tecnologie per la transizione energetica.

Il settore dell’ energia offre opportunità di lavoro anche in Toscana, trainato dalla transizione energetica e dagli investimenti in efficienza e infrastrutture. Tra le realtà più attive c’è Snam, che, attraverso la controllata Renovit, cerca personale a Siena. In particolare, sono aperte selezioni per addetti al telecontrollo e sistemisti di impianti energetici, figure che si occuperanno del monitoraggio e della gestione da remoto di centrali termiche e sistemi Hvac, con attività di analisi dati e ottimizzazione dei consumi. Si tratta di ruoli tecnici, rivolti a candidati con competenze in ambito elettronico ed elettrotecnico e disponibilità a lavorare su turni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Posti in Snam e Toscana Energia Notizie correlate 200 posti a tempo indeterminato: la svolta occupazionale in ToscanaUn segnale di ripresa che va oltre i numeri Nella provincia di Massa-Carrara si apre una finestra di opportunità lavorative. 72 posti Servizio civile: l’Ausl Toscana centro reclutaIl bando 2026 del Servizio civile universale assegna all’Ausl Toscana centro un totale di 72 posizioni, inserite nel progetto regionale denominato Il... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Posti in Snam e Toscana Energia. Posti in Snam e Toscana EnergiaIl settore dell’energia offre opportunità di lavoro anche in Toscana, trainato dalla transizione energetica e dagli investimenti in efficienza ... lanazione.it Energia rinnovabile. Selezioni in SnamIl settore dell’energia offre opportunità di lavoro anche in Toscana, trainato dalla transizione energetica e dagli investimenti in efficienza ... lanazione.it