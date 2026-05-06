Portonovo non è tutto oro quello che luccica

A Portonovo, una zona nota per le sue bellezze naturali, si ripropone una situazione di degrado protratta nel tempo. Un residente ha inviato fotografie che mostrano condizioni di abbandono e incuria, segnalando ripetutamente il problema all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ancona. Nonostante le segnalazioni, la condizione dell’area non sembra essere migliorata nel corso degli anni.

ANCONA – Buongiorno, vi segnalo con le foto allegate una situazione di degrado cronica negli anni che sistematicamente segnalo all’Urp del Comune di Ancona e che viene costantemente ignorata.Portonovo, la segnalazione di un lettoreVisto che leggo del nuovo Look della baia di Portonovo, mi sembra.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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