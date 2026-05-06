Sul ponte di Introd sono state recentemente installate delle reti anti-suicidi in metallo, suscitando discussioni sull’impatto estetico del provvedimento. La decisione è stata presa in tempi rapidi, senza coinvolgimento pubblico, per prevenire atti di autolesionismo in un luogo simbolico. La questione riguarda il bilanciamento tra la tutela della vita e la conservazione dell’aspetto storico del ponte.

? Cosa scoprirai Come si può proteggere la vita senza rovinare un monumento storico?. Perché le reti metalliche sono state installate con tanta urgenza?. Chi ha deciso di dare priorità alla sicurezza rispetto all'estetica?. Quali soluzioni alternative studierà il Comune per ridurre l'impatto visivo?.? In Breve Don Daniele Borbey sostiene la sicurezza rispetto al decoro architettonico del manufatto.. Roberto Luboz critica l'intervento definendolo una brutalizzazione del ponte del 1915.. Il sindaco Vittorio Anglesio prevede reti orizzontali meno impattanti in futuro.. I suicidi nel sito sono aumentati drasticamente dal 1993.. Una quarantina di pilastri con reti alte 2,20 metri ha stravolto la sagoma del ponte di Introd, scatenando polemiche tra chi vede l’opera uno scempio estetico e chi difende la necessità di proteggere le vite umane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Introd: reti anti-suicidi accendono il dibattito estetico

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