Ponsacco lavori sulla rete idrica | avviati sei interventi per migliorare il servizio

Sono iniziati in queste ore i lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, con l’apertura del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro. Si tratta del primo di sei interventi pianificati per migliorare il servizio di approvvigionamento idrico nel territorio comunale. I lavori prevedono interventi di manutenzione e potenziamento dell’acquedotto comunale, con l’obiettivo di garantire una fornitura più efficiente ai residenti.

E' cominciato in queste ore, con l’attivazione del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro, il primo di sei interventi programmati sull’acquedotto comunale di Ponsacco. I lavori, che proseguiranno nei prossimi giorni con l’apertura di ulteriori cantieri.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Lavori sulla rete idrica a Ponsacco: strade a seccoAcque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, mercoledì 18 marzo dalle ore 8. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Ponsacco, lavori sulla rete idrica: avviati sei interventi per migliorare il servizio; Al via sei interventi sull'acquedotto a Ponsacco. Al via sei interventi sull'acquedotto a PonsaccoÈ cominciato in queste ore, con l’attivazione del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro, il primo di sei interventi ... gonews.it Rinnovo dell’acquedotto in 6 tappePONSACCO È cominciato ieri, con l’attivazione del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro, il primo ... lanazione.it Domenica 24 maggio 2026 torna a Ponsacco la Coppa Terreni, la cicloturistica non competitiva dedicata agli appassionati di mountain bike e gravel, organizzata dall’associazione HRT H24 con il patrocinio dei Comuni di Ponsacco e Casciana Terme Lari. Il - facebook.com facebook