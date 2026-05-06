Ponsacco lavori sulla rete idrica | avviati sei interventi per migliorare il servizio

Da pisatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati in queste ore i lavori sulla rete idrica nel comune di Ponsacco, con l’apertura del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro. Si tratta del primo di sei interventi pianificati per migliorare il servizio di approvvigionamento idrico nel territorio comunale. I lavori prevedono interventi di manutenzione e potenziamento dell’acquedotto comunale, con l’obiettivo di garantire una fornitura più efficiente ai residenti.

E' cominciato in queste ore, con l’attivazione del cantiere all’intersezione tra le vie Giuseppe Di Vittorio e Nazario Sauro, il primo di sei interventi programmati sull’acquedotto comunale di Ponsacco. I lavori, che proseguiranno nei prossimi giorni con l’apertura di ulteriori cantieri.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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