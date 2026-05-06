Polvere di stelle e cassa dritta | Il risveglio dei giganti del divertimento in una serata all' ex Atr

Nelle prime ore dell’alba romagnola, si interrompe il suono della musica mentre il vento attraversa le strutture di cemento dell’ex Atr. La serata di festa termina con la chiusura di una discoteca che ha ospitato i principali nomi del mondo del divertimento negli ultimi anni. Le autorità hanno avviato un procedimento legale per verificare la conformità delle autorizzazioni e il rispetto delle norme di sicurezza nelle strutture coinvolte.

C’è un momento preciso, nelle prime ore dell’alba romagnola, in cui la musica smette di battere e resta solo il sibilo del vento tra le strutture di cemento. Sono i "giganti addormentati": le discoteche della Riviera che negli anni ’90 e 2000 sono state cattedrali del divertimento e che oggi, in.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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