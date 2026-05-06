Pollard sfida Netanyahu | Annetteremo Gaza e sposteremo gli abitanti

Due figure di spicco hanno annunciato iniziative che potrebbero modificare gli equilibri politici e territoriali della regione. Uno dei leader ha dichiarato che si procederà all’annessione di Gaza e allo spostamento della popolazione locale. Questi annunci arrivano in un momento di crescente tensione tra le parti, mentre si cercano di capire le conseguenze di tali mosse sulla stabilità politica e sulla composizione della Knesset.

?? Cosa scoprirai Chi sono i due uomini che guidano il nuovo movimento? Come può l'annessione di Gaza cambiare gli equilibri della Knesset? Perché Pollard accusa Netanyahu di aver mentito sulla vittoria militare? Quali alleanze strategiche sta cercando l'ex spia per unificare la destra??? In Breve Pollard collabora con Nissim Louk per le elezioni della Knesset entro il 27 ottobre. Il programma prevede servizio militare obbligatorio per cittadini ebrei e arabi. L'ex analista cerca u .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pollard sfida Netanyahu: “Annetteremo Gaza e sposteremo gli abitanti Notizie correlate L’ex spia americana Jonathan Pollard entra in politica in Israele: “Netanyahu sta perdendo la guerra. Annetteremo Gaza ed espelleremo i palestinesi”L’ex spia statunitense Jonathan Pollard, che ha passato quasi trent’anni in carcere negli Stati Uniti per aver trasmesso documenti sensibili a... Gaza, per la prima volta dopo 20 anni si torna a votare: gli abitanti di Deir Al-Balah chiamati a scegliere il sindacoSulle facciate dei palazzi di Deir Al-Balah risparmiati dai bombardamenti sono appesi grandi striscioni. Altri aggiornamenti Un murale ritrae l'ex spia americana Jonathan Pollard al mercato di Mahane Yehuda a Gerusalemme. Credit: Yoninah / CC BY SA 4.0L’ex spia statunitense Jonathan Pollard, che ha passato quasi trent’anni in carcere negli Stati Uniti per aver trasmesso documenti sensibili a Israele, ha annunciato il proprio ingresso in politica ne ... tpi.it Il Fatto di domani. Gaza, il premier israeliano Netanyahu vuole il controllo totale ma assicura: Non annetteremo la Striscia. Il generale Zamir: Sarà un buco nero ...GAZA, IL PREMIER ISRAELIANO NETANYAHU VUOLE L’OCCUPAZIONE TOTALE DELLA STRISCIA FINO ALLA RESA DI HAMAS: NON LA ANNETTEREMO MA LA CONSEGNEREMO A FORZE ARABE. IL GENERALE ZAMIR CONTRARIO: SARÀ UN ... ilfattoquotidiano.it