Polignano protagonista della nuova serie tv polacca Felicità

Sono terminate a Polignano a mare, nella storica gelateria “Mario Campanella il Super Mago del Gelo" e nel centro storico del borgo pugliese più famoso del mondo, le riprese della nuova serie “Felicità", che andrà in onda sulla tv polacca “Telewizjapolska” il prossimo autunno. La pagina Instagram.🔗 Leggi su Baritoday.it

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