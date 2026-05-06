Di seguito il comunicato: Sono terminate a Polignano a mare, nella storica gelateria “Mario Campanella il Super Mago del Gelo” e nel centro storico del borgo pugliese più famoso del mondo, le riprese della nuova serie “Felicità”, che andrà in onda sulla tv polacca “Telewizjapolska” il prossimo autunno. La pagina Instagram delle tv anticipa la trama: “una storia di donne che cercano la felicità, l’amore, si ribellano, cadono e ritrovano la forza di credere in se stesse”. Il cast del film tv comprende attori polacchi e italiani: Laura Breszka, Anna Dereszowska, Dawid Ogrodnik, Klementyna Karnkowska, Monika Mariotti, Oriana Celentano, Alessandro Parrello, Francesco Bertozzi, Eugenio Ricciardi e Alessandro Bressanello.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “Felicità”, girata a Polignano a Mare la nuova serie tv polacca Sarà in onda su Telewizjapolska

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