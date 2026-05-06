Policoro punta al turismo | nuovi servizi e punti info per l’estate

A Policoro sono stati annunciati l’installazione di nuovi punti informativi e servizi dedicati ai visitatori in vista della stagione estiva. Questi punti saranno collocati in diverse zone strategiche della città per facilitare l’orientamento e l’accesso alle informazioni turistiche. La gestione di questi servizi sarà affidata a cittadini ed esercenti locali che si sono candidati attraverso un apposito bando. La pubblicazione dei risultati e le modalità di assegnazione sono state rese note dall’amministrazione comunale.

? Cosa scoprirai Dove si troveranno esattamente i nuovi punti informativi estivi?. Chi potrà candidarsi per gestire i nuovi servizi turistici?. Come cambierà l'offerta culturale e sportiva tra giugno e settembre?. Quali vantaggi riceveranno i produttori locali con il nuovo merchandising?.? In Breve Scadenza per le proposte infopoint fissata alle ore 12 del 4 giugno prossimo.. Assessore Massimiliano Padula punta su professionisti per creare una rete territoriale integrata.. Termine per il cartellone eventi estivi fissato alle ore 12 del 29 maggio 2026.. Gestione infopoint prevista per un periodo triennale con possibilità di ulteriore rinnovo.. Il sindaco Enrico Bianco ha avviato la pianificazione per l’accoglienza turistica a Policoro con due nuove manifestazioni di interesse destinate ai servizi e agli eventi estivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Policoro punta al turismo: nuovi servizi e punti info per l’estate Notizie correlate Leggi anche: Info.TV e i servizi di Bacialli: nuovi contenuti su Antenna Tre Abano Terme: quasi un milione per turismo e nuovi servizi all’infanzia? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi fondi la vivibilità per le famiglie locali? Quali misure adotterà il Comune per prevenire i rischi... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il Progetto Policoro sbarca a Pantelleria; Il lavoro che nasce dai territori. L’impegno della Chiesa italiana tra giovani e imprese sociali; Policoro, arrestate due persone in possesso di armi illegali. Può la Chiesa aiutare i giovani a costruire il proprio futuro professionale Il progetto Desidera Start Lab, promosso dalla Arcidiocesi di Matera-Irsina nell’ambito del Progetto Policoro CEI, punta proprio a questo. Alle 19.30 su #TV2000 nuova puntata di In ca - facebook.com facebook Può la Chiesa aiutare i giovani a costruire il proprio futuro professionale Il progetto Desidera Start Lab, promosso dalla Arcidiocesi di Matera-Irsina nell’ambito del @PPolicoro, punta proprio a questo. Alle 19.30 su #TV2000 nuova puntata di @incamminotv2 x.com