Pnrr interventi al rush finale Ultime settimane per la chiusura | Faremo tutto nei termini previsti

Le ultime settimane sono dedicate alla conclusione dei progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con una scadenza prevista per il 30 giugno. Enti pubblici e privati devono completare i lavori e inviare le rendicontazioni finali entro questa data. Al momento non sono state annunciate proroghe e il rispetto delle scadenze è considerato fondamentale per la chiusura ufficiale degli interventi previsti.

La scadenza, al netto di eventuali e ulteriori proroghe, è quella del prossimo 30 giugno, entro cui gli enti dovranno non solo aver terminato i lavori, ma anche aver inviato le rendicontazioni finali degli interventi. Stiamo parlando del Piano nazionale di ripresa e resilienza, strumento che ha permesso di realizzare anche nello spezzino opere pubbliche per centinaia di milioni di euro. Un’opportunità utilizzata a piene mani anche dal Comune capoluogo, che ha pescato a piene mani dai fondi europei per realizzare scuole, strutture sportive e sociali. Da Palazzo civico assicurano che tutto sarà fatto entro i tempi fissati dall’Ue: l’unico appalto che ha preoccupato nei mesi scorsi gli uffici comunali, ma che oggi dovrebbe essere portato a compimento entro i tempi, è quello dell’impianto natatorio all’interno del perimetro del Palamariotti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pnrr, interventi al rush finale. Ultime settimane per la chiusura: "Faremo tutto nei termini previsti" Notizie correlate Simeone è pronto per il rush finale, anche al fantacalcio: due gol nelle ultime tre partiteDue gol nelle ultime tre partite, sette in tutto il campionato e una costanza di rendimento che lo rende uno degli attaccanti più affidabili in Serie... Volley, la Sir verso il rush finale con un uomo in più. Loser: "Spero tra due settimane in campo"Il centrale argentino è tornato ieri a referto dopo l'intervento al menisco e ringrazia i compagni per non averne fatto sentire la mancanza: "Davvero... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pnrr, interventi al rush finale. Ultime settimane per la chiusura: Faremo tutto nei termini previsti; Nasce il Bicilab alla Polveriera: nuovo spazio per la mobilità sostenibile; Rigenerazione urbana e Pnrr: otto progetti per Reggio Emilia; Dl Infrastrutture, le novità: dai gasdotti al Pnrr. Pnrr, interventi al rush finale. Ultime settimane per la chiusura: Faremo tutto nei termini previstiL’assessore Cimino: Riusciremo ad assolvere a tutte le obbligazioni entro la scadenza del 30 giugno. L’unica preoccupazione rimane la piscina del Palamariotti. Abbiamo recuperato i ritardi iniziali ... lanazione.it Pnrr al rush finale. E non solo: Tempi ok. Anche al Ronco Lido. Ginnasio, a settembre il restylingIl 2026 si conferma come un anno di cantieri. Trascorso appena un quarto, sono tanti i lavori pubblici al rush finale, oppure prossimi all’inizio e, in alcuni casi, da progettare. Tra quelli in ... ilrestodelcarlino.it In agenda il ruolo di Ares, i fondi Pnrr, le liste d’attesa e l’emergenza-urgenza CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook #PNRR: grande occasione sprecata. Doveva servire principalmente per investimenti su ambiente e sostenibilità: chi li ha visti Qui @LaStampa racconta il nulla sul dissesto #idrogeologico. Ma più in generale ciò che è mancato totalmente è il nesso tra risorse x.com