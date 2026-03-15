Derby salvezza | Biagio e Moie decidono la permanenza

Questo pomeriggio alle 15:00 si gioca una partita importante nel girone A di Promozione tra Biagio e Moie, due squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. La sfida rappresenta un momento chiave della stagione per entrambe, che puntano a ottenere punti necessari per evitare la retrocessione. La partita si svolge in un clima di grande attesa e tensione tra tifosi e giocatori.

Il calendario calcistico del girone A di Promozione si stringe attorno a una partita decisiva in programma per le 15:00 di questa domenica 15 marzo 2026. Al centro dell’attenzione il derby di salvezza tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Moie Vallesina, due formazioni appaiate nella zona playout che devono lottare per evitare la retrocessione. Mentre il Lunano ha consolidato la vetta con un netto successo contro la Castelfrettese, altre sfide vedono squadre come i Portuali cercare punti per la tranquillità a Pergola. La situazione della classifica è fluida ma critica: tre squadre condividono i 26 punti nelle ultime posizioni, rendendo ogni risultato fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby salvezza: Biagio e Moie decidono la permanenza Articoli correlati Oggi quattro gare, spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie VallesinaAltre quattro partite oggi nel girone A di Promozione per chiudere la 26esima giornata. Oggi il derby tra Biagio Nazzaro e Castelfrettese, il Moie a GabicceVittoria in trasferta nell’altra partita del sabato del Villa San Martino che espugna di misura il campo del Vismara. Tutti gli aggiornamenti su Derby salvezza Temi più discussi: Calcio a 5 / Serie C1 e C2 25-26, programma e arbitri della 22^ giornata: inizia il mese decisivo; Nazione: Fiorentina, Vanoli non concede riposo. In 5 giorni si decide la stagione; Derby della vallesina Il Matelica a Jesi in palio punti pesanti. Oggi quattro gare, spicca il derby salvezza tra Biagio e Moie VallesinaAltre quattro partite oggi nel girone A di Promozione per chiudere la 26esima giornata. A Chiaravalle derby salvezza e ... msn.com Promozione, in Gallura va in scena il derby di Luogosanto: l'Arzachena cerca il riscattoUn derby, uno scontro diretto che potrebbe valere insieme i punti della salvezza matematica e i playoff e due obiettivi, tra tutti gli obiettivi, diversi: per l’Arzachena riscattare la pesante ... unionesarda.it Torna in campo la serie D con il delicato scontro salvezza del Breno contro il Caldiero. Nella giornata del calcio locale anche il derby Bienno - Sellero. facebook DILETTANTI: chance salvezza per il Salso, derby a Carignano e Langhirano x.com