Pizzuto presenta la squadra di Forza Popolare | Persone pronte a spendersi per il paese

A Monteroni di Lecce si avvicina la fase cruciale delle elezioni comunali, con la sindaca uscente Mariolina Pizzuto che annuncia il primo comizio per giovedì 7 maggio alle 19. La candidata di Forza Popolare ha presentato ufficialmente la squadra che la supporterà nelle prossime settimane, sottolineando l’impegno delle persone coinvolte nel progetto politico. La sede elettorale, inaugurata in piazza della Repubblica, segna l’inizio ufficiale della campagna elettorale.

MONTERONI DI LECCE - Entra nel vivo la campagna elettorale di Forza Popolare, a Monteroni di Lecce. Dopo l’inaugurazione della sede elettorale, in piazza della Repubblica, la sindaca uscente, Mariolina Pizzuto, terrà il primo comizio, giovedì 7 maggio, alle 19.30 in piazza Falconieri, durante il.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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