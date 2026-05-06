Pizza San Giacomo diventa una galleria d' arte | ecco la sesta edizione di Art Park

Il 13 giugno 2026, piazza San Giacomo ospiterà la sesta edizione di “Art Park”, un evento che trasforma la piazza in una galleria d’arte a cielo aperto. Saranno esposte circa 500 opere create da più di cento artisti diversi. Questa manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge artisti di varie provenienze, portando l’arte fuori dai tradizionali spazi espositivi.

Non per forza i quadri devono stare in una galleria d'arte. Il 13 giugno 2026 sarà piazza San Giacomo a ospitare le 500 opere di oltre cento artisti diversi, in occasione della sesta edizione di “Art Park”. Il promotore dell'iniziativa è Matteo Mansi, consigliere comunale del Pd attivo anche in.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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