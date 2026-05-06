Pioggia forte allagamenti a San Giuliano Terme | strade chiuse regge il fronte percorso dal fuoco

A San Giuliano Terme si sono verificati intensi acquazzoni che hanno causato allagamenti e la chiusura di alcune strade. Nonostante le abbondanti piogge, non si sono registrati significativi crolli di materiale dalle aree interessate dagli incendi precedenti. La situazione resta monitorata, ma per ora non ci sono stati ulteriori eventi critici legati al maltempo.

Per ora il pericolo di scivolamenti di materiale dalle zone percorse dal fuoco non si è concretizzato, se non marginalmente. La situazione resta in osservazione e resta in virgole l'ordinanza di evacuazione per 150 residenti di Asciano. Fa il punto il comune di San Giuliano Terme, oggi 6 maggio.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate San Giuliano Terme: Ponte sull'Ozzeri aperto ai pedoni dal 3 aprileDa venerdì 3 aprile sarà riaperto al transito di velocipedi e pedoni il ponte sul Canale Ozzeri. Furti a San Giuliano Terme, dal Pd appello al Governo: "Più risorse per la sicurezza"In occasione dell'ultima seduta di Consiglio comunale del comune di San Giuliano terme la maggioranza ha approvato all'unanimità una mozione sul tema... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Maltempo in Toscana: allagamenti, alberi caduti, danni. E l’allerta meteo viene prolungata; Maltempo, Toscana sotto la pioggia: criticità sulla costa apuana. Emergenze anche a Pisa e Lucca. Rischio frane dopo fuoco e piogge, scatta l'evacuazioneSAN GIULIANO TERME: Rischio idrogeologico dopo il maxi incendio sul monte Faeta. L'ordinanza riguarda diverse aree collinari della frazione ... toscanamedianews.it