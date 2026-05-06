Pinocchio parla piceno | al Museo del Mare il volume in tre dialetti

Dopo Grottammare e Ascoli, Pinocchio approda in Riviera: venerdì prossimo l’edizione del romanzo ‘Le avventure di Pinocchio’ tradotta in tre dialetti del Piceno, grottammarese, ascolano e sambenedettese, sarà presentata ufficialmente alle ore 17.30 presso il Museo del Mare di San Benedetto nell’ambito del ciclo primaverile dei ‘Venerdì del Circolo dei Sambenedettesi’. Il progetto editoriale, iniziativa dell’ Associazione Paese Alto di Grottammare, ha avuto il patrocinio della Regione Marche, dei tre Comuni interessati e della Fondazione Carlo Collodi di Pescia. Il volume dal titolo ‘Il viaggio di Pinocchio nelle Terre Picene’ è una pubblicazione di grande pregio, arricchita dalle illustrazioni originali di tre artisti locali: Barbara Tomassini per Ascoli, Sabatino Polce per San Benedetto e il compianto Francesco Colella per Grottammare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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