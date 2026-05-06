Pino gigantesco si schianta al suolo | paura in strada arrivano i vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, lungo la Strada regionale 69 a Montevarchi, un grande pino è improvvisamente caduto vicino alla carreggiata, causando timori tra i passanti. L'episodio si è verificato intorno alle 18:45 in viale Armando Diaz, attirando immediatamente l'intervento dei vigili del fuoco. La scena ha generato sconcerto tra chi si trovava in zona, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Montevarchi (Arezzo), 6 maggio 2026 – Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio lungo la Strada regionale 69, in viale Armando Diaz a Montevarchi dove intorno alle 18,45 un grosso pino è improvvisamente crollato a ridosso della carreggiata. La pianta si è abbattuta davanti a un negozio di strumenti musicali, finendo in un punto in cui, solo pochi minuti prima, era stata parcheggiata un'auto. https:www.lanazione.itcronacamaltempo-toscana-allerta-yu0tja3u Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la rimozione dell'albero. Restano da chiarire le cause del cedimento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pino gigantesco si schianta al suolo: paura in strada, arrivano i vigili del fuoco Notizie correlate Aereo si schianta contro un mezzo dei vigili del fuoco a New York: due mortiIl volo Air Canada 8646 si è scontrato poco dopo l'atterraggio con un mezzo dei vigili del fuoco su una pista dell’aeroporto Fiorello LaGuardia a New... Leggi anche: Auto si schianta contro un muro e perde gas metano: intervengono i vigili del fuoco