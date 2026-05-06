Un nuovo piano portuale è stato presentato per lo sviluppo della zona di Manfredonia, con un focus sull’integrazione operativa e sulle competenze multisettoriali. Contestualmente, il Gruppo Piloda ha annunciato la creazione di una piattaforma industriale che combina cantieristica, costruzioni, yachting e tecnologie avanzate. La piattaforma si rivolge sia alle istituzioni pubbliche sia al mercato, creando un ecosistema produttivo unificato.

Un passaggio tecnico e organizzativo di assoluto rilievo che testimonia la capacità del gruppo di operare in contesti complessi, mantenendo un’interlocuzione costante con la committenza e le autorità locali, e assicurando piena operatività dello scalo durante tutte le fasi di intervento. Un'opera che testimonia come il Gruppo Piloda abbia intercettato la strategia industriale dei Piano Porti voluto dal governo italiano che mira a trasformare i porti italiani in hub logistici, energetici e tecnologici, centrali nel Mediterraneo e coerenti con la transizione green. Il progetto di Manfredonia si inserisce in una logica di collaborazione strutturata tra Piloda e Nautilus, azienda specializzata nelle costruzioni marittime.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Piano Porti: sviluppo portuale a Manfredonia attraverso integrazione operativa e competenze multisettoriali

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