A Pescia le recenti abbondanti piogge hanno provocato allagamenti in diverse zone della città, causando l'impossibilità di percorrere alcune strade. Gli allagamenti hanno fermato uno scuolabus incaricato del trasporto scolastico, lasciando le famiglie senza un mezzo per il rientro dei figli. La situazione ha creato disagi per le famiglie coinvolte, mentre le autorità stanno valutando interventi per gestire l'emergenza.

? Cosa scoprirai Quali strade di Pescia sono diventate impraticabili per i bus?. Come faranno le famiglie colpite a gestire il rientro dei figli?. Quando verrà ripristinato il servizio di trasporto scolastico nelle zone allagate?. Perché il sistema di deflusso idrico ha ceduto in via del Campo?.? In Breve Allagamenti concentrati in via del Campo e via Romana da martedì. Allerta meteo della Protezione Civile valida fino a mezzanotte di mercoledì 6 maggio. Disagi logistici per le famiglie pesciresi in attesa di ripristino pomeridiano. Le piogge torrenziali che colpiscono la provincia di Pistoia da ieri hanno causato allagamenti e gravi disagi a Pescia, costringendo il Comune a sospendere il servizio scuolabus in diverse zone della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescia sommersa dalle piogge: scuolabus bloccato per allagamenti

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