Un’avvocatessa è finita a processo con l’accusa di aver speso circa 77 mila euro senza le necessarie autorizzazioni. Le indagini hanno accertato pagamenti in nero effettuati a favore di alcune collaboratrici domestiche, con modalità non conformi alle procedure previste. Sono stati individuati soggetti fragili che avrebbero subito un depauperamento di risorse finanziarie, ma ancora non sono stati resi noti i dettagli specifici.

?? Cosa scoprirai Come sono stati giustificati i pagamenti in nero alle colf? Chi sono i soggetti fragili che hanno subito il depauperamento? Perché la restituzione parziale delle somme non esclude il reato? Come ha fatto l'avvocatessa a eludere i controlli del giudice??? In Breve Movimentazioni finanziarie irregolari rilevate tra il 2013 e il 2017 Pagamenti in nero a colf e badanti per giustificare flussi non tracciabili PM Gennaro Iannarone e Guardia di Finanza hanno quantificato 77 mila e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, avvocatessa a processo: 77 mila euro spesi senza autorizzazione

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