perugia 1416 la svolta il comune dice addio alla rievocazione storica

Adesso è ufficiale. Il Comune sancisce la sua uscita definitiva da “ Perugia 1416 “, la rievocazione storica dedicata a Braccio Fortebracci che si prepara a festeggiare l’undicesima edizione dal 5 al 7 giugno. L’addio era stato annunciato un anno fa dal vicesindaco Marco Pierini in occasione della presentazione del cartellone 2025 ma adesso viene formalizzato con la delibera 196 della giunta comunale del 29 aprile nella quale il Comune annuncia il recesso dall’associazione di promozione sociale “Perugia 1416 - Passaggio tra Medioevo e Rinascimento” con atto immediatamente eseguibile. Si chiude così una storia iniziata nel 2016 quando la giunta Romizi aveva sostenuto e promosso la costituzione dell’associazione “Perugia 1416“ proponendosi quale socio fondatore.🔗 Leggi su Lanazione.it

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