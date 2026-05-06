Perché il parco di via San Paolo è finito ma ancora chiuso | FOTO e VIDEO

Il parco di via San Paolo è stato recentemente completato, ma rimane ancora chiuso al pubblico. Nonostante i lavori siano finiti, le transenne continuano a delimitare l’area, che include un campo da basket, una terrazza panoramica sul duomo di Viterbo e nuovi giochi per bambini. L’apertura ufficiale non è ancora stata annunciata, e l’area resta inaccessibile da diversi mesi.

La riqualificazione del parco di via San Paolo è terminato, ma è ancora recintato dalle transenne. L'area sportiva con campo da basket, la terrazza panoramica sul duomo di Viterbo e i nuovi giochi per i bambini, rimangono in attesa da mesi dell'apertura ufficiale. Il progetto, finanziato con i.🔗 Leggi su Viterbotoday.it SHOCK: I GENITORI DELLO SNACK CLUB LITIGANO DAVANTI A NOI FIGLI E NON VOGLIONO PIÙ FARCI VEDERE! Notizie correlate Via Pascoli, il caso del parcheggio finito ma ancora chiuso: "Se è pronto, si apra. La città non può aspettare"“C’è un parcheggio gratuito tra via Pascoli e via Fucini che da quasi un anno viene tenuto chiuso. Juventus, l’inutile polemica sulla foto di Locatelli. Le parole di Lichtsteiner. Perché tifiamo Italia? | Primo Tempo – VIDEO con Paolo RossiLukaku Napoli, il giocatore rompe il silenzio: la verità sulle sue condizioni e sulla possibile rottura con i partenopei Calciomercato Juventus, via... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Perché il parco di via San Paolo è finito ma ancora chiuso | FOTO e VIDEO; 250 scout da tre province ad Alba nel nome di San Paolo; Riqualificate due aree giochi nei quartieri San Paolo e Madonnella: Giardini con giostrine inclusive; Rinnovato il parco Schuster di Roma. Il richiamo a San Paolo e la replica a sorpresa. Ma il Vaticano insiste sulla linea del dialogo x.com Allo stadio San Paolo si è tenuta la partita con il maggior numero di spettatori paganti in Italia: 89.992, in occasione di #NapoliPerugia disputatasi il 21 ottobre 1979 e terminata col punteggio di 1-1! Tuttavia, non si riuscì mai a stabilire il numero di spettatori rea - facebook.com facebook