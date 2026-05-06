Con l’arrivo dell’estate, molte persone notano di mangiare di più e di preferire cibi più ricchi o pesanti. La biologa nutrizionista spiega che le alte temperature influenzano il nostro comportamento alimentare e il metabolismo. Durante le giornate calde, si tende a cercare alimenti più freschi e si può avere una maggiore voglia di snack e cibi poco salutari. Questi cambiamenti possono contribuire a un aumento di peso nel tempo.

C’è un elemento che rende i dati dell’OMS ancora più interessanti: non è più solo una questione di quanto e cosa mangiamo ma anche di quanto caldo fa nel luogo in cui viviamo. La «Globesity», neologismo coniato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che unisce le parole «global» e «obesity» per indicare l'epidemia mondiale di sovrappeso e obesità e descrivere la diffusione capillare di questa patologia, evolve in un fenomeno più complesso che mette in relazione cibo e cambiamento climatico. Abbiamo parlato degli effetti del caldo sull’aumento di peso e di calorie invisibili con la Biologa Nutrizionista Federica Calcagnoli....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché il caldo favorisce l'obesità e l'estate spinge a mangiare di più (e male)

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