Per seguire il Giro d’Italia è necessario consultare il “Garibaldi”, il libro ufficiale della corsa. Si tratta di un volume di diverse centinaia di pagine, distribuito in migliaia di copie, che contiene tutte le informazioni e le tappe della gara. Il libro viene aggiornato ogni anno e rappresenta una guida dettagliata per appassionati e partecipanti. La pubblicazione è considerata un riferimento fondamentale per chi vuole conoscere nel dettaglio il percorso e gli eventi della corsa.

È il libro della corsa, lungo centinaia di pagine e stampato in migliaia di copie: e sì, ha a che fare con “l’eroe dei due mondi” Ogni gara ciclistica su strada comporta una serie di questioni logistiche: le strade da attraversare, certo, ma anche dove mettere arrivi e partenze, e dove far parcheggiare, mangiare, lavorare o dormire chi fa parte della carovana, intesa come l’insieme di tutti i mezzi e le persone al seguito della corsa. Al Giro d’Italia, che in tre settimane si sposta per migliaia di chilometri, la carovana è composta da non meno di 2.300 persone. Per informarsi tappa dopo tappa sul Giro e tutto ciò che lo riguarda, tutte queste persone, e alcune altre ancora fanno affidamento a un grande libro noto come il Garibaldi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Per seguire il Giro d’Italia serve il “Garibaldi”

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