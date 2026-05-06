Pellet senza tasse e cartiere fantasma | imprenditore condannato a pagare 180mila euro di Iva nascosta

Un imprenditore è stato condannato dalla Corte tributaria regionale a pagare circa 180.000 euro di IVA nascosta, relativa a tre anni di attività. La sentenza ha ribaltato precedenti decisioni e riguarda operazioni di vendita di pellet senza tasse e l’uso di cartiere fantasma. La condanna segue un’indagine sulla presunta evasione fiscale legata a queste attività. La somma richiesta copre l’IVA evasa in quel periodo.

Pellet “senza tasse” e cartiere fantasma, la Corte tributaria regionale ribalta tre sentenze e condanna un imprenditore a pagare l’Iva evasa per tre anni, presentando un conto da 175.345 euro.La vicenda giudiziaria vedeva al centro un commerciante di combustibili solidi, pellet, della provincia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Lavori fantasma con il Superbonus, indagato imprenditore e sequestri per 180mila euroNel mirino della guardia di finanza il titolare di una ditta individuale e amministratore di una società del settore della costruzione di edifici...