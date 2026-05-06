Abbiamo incontrato l’attrice protagonista di un nuovo film diretto da Kyle Balda e scritto da Craig Mazin. Durante l'intervista, ha consigliato agli spettatori di spegnere il telefono e di andare al cinema. La protagonista ha parlato del suo ruolo nel film e ha condiviso alcuni dettagli sulla produzione. La pellicola, che vede la sua partecipazione, è ora disponibile nelle sale cinematografiche.

Il nostro incontro con l'attrice protagonista del film diretto da Kyle Balda e scritto da Craig Mazin. E dice: "oggi viviamo isolati, incollati allo schermo. Eppure, ridere insieme è fondamentale". Hugh Jackman, presentando il film alla stampa, ha definito Pecore sotto copertura come se fosse "Babe che incontra Knives Out". Assonanza precisa, perché il film diretto da Kyle Balda e scritto da una penna come quella di Craig Mazin - ispirandosi all'omonimo libro di Leonie Swann - miscela al meglio le emozioni, puntando dritto al cuore. La storia? Molto in breve, quella di un branco di pecore decise a far luce sulla morte del loro amato pastore. Se Hugh Jackman è una sorta di MacGuffin (di prestigio) al centro del film ci sono due talenti come Molly Gordon e Nicholas .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pecore sotto copertura, intervista a Molly Gordon: "Spegnete il telefono e andate al cinema"

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