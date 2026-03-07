‘Adottami per un’ora’ | a Salerno la passeggiata solidale con i cani del canile

A Salerno si svolge l'iniziativa “Adottami per un’ora”, una passeggiata solidale sul lungomare con i cani del canile. Durante l’evento, i partecipanti possono fare una passeggiata, accarezzare gli animali e offrire loro un momento di conforto, contribuendo a migliorare le condizioni dei cani che attendono una famiglia. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’adozione degli animali.

Una passeggiata sul lungomare, qualche carezza e la possibilità di cambiare il destino di un cane che aspetta una famiglia. A Salerno torna “Adottami per un’ora”, l’iniziativa organizzata dalla Lega del Cane di Salerno per dare visibilità agli ospiti del canile cittadino e favorire nuove adozioni. L’evento, in special edition pasquale, nasce in collaborazione con Giallo Limone, locale del centro cittadino che ospiterà uno dei momenti più importanti della giornata. L’appuntamento è fissato domenica dalle 10 alle 13, quando volontari e cittadini si ritroveranno per una passeggiata solidale che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi della città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

