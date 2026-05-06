Parità e diritti incontro con Morace

Dopodomani alle 15 si terrà un incontro presso la sede elettorale di via Garibaldi, organizzato dal Movimento 5 Stelle, con l’europarlamentare Carolina Morace. L’evento avrà come tema principale la parità e i diritti, con l’obiettivo di discutere sul futuro legato a queste questioni. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire i temi affrontati e conoscere le proposte del movimento.

Dopodomani alle 15 alla sede elettorale di via Garibaldi con l’europarlamentare Carolina Morace e il Movimento 5 Stelle si parla di "Parità, diritti e futuro". L’appuntamento rappresenterà un momento di confronto sui temi della parità di genere, dei diritti sociali, del lavoro, della partecipazione e del ruolo dell’Europa nelle sfide che attendono i territori. All’iniziativa prenderanno parte il candidato Gianluca Tittarelli e Sara Laguni, candidata nella lista del M5S, che dialogherà con Morace. Roberto Cherubini e Roberto Spedaletti, consiglieri uscenti dei Cinque Stelle, sottolineano il valore politico e simbolico della presenza di Morace a Macerata: "Accoglierla nella nostra città significa portare al centro del dibattito una visione di città più giusta, inclusiva e moderna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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