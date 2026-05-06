In un reparto psichiatrico, un team di operatori ha evitato che un paziente compisse un gesto estremo. In pochi secondi, il personale è riuscito a bloccare il tentativo di suicidio, intervenendo tempestivamente. Durante l'azione, sono stati trovati diversi oggetti considerati pericolosi nella stanza del paziente. L’episodio ha portato a un intervento immediato per garantire la sicurezza del paziente e del personale presente.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il personale a bloccare il gesto in pochi secondi?. Quali oggetti pericolosi sono stati trovati nella stanza del paziente?. Perché l'afflusso di casi psichiatrici mette in crisi il Papardo?. Come cambieranno i protocolli di sicurezza dopo questo episodio?.? In Breve Intervento tempestivo di medico, infermiere e guardia giurata sabato 2 maggio.. Paziente dimesso domenica dopo stabilizzazione psichiatrica e prescrizione terapia.. Nuovo ingresso psichiatrico avvenuto stamattina presso l'ospedale Papardo.. Necessità di potenziare protocolli sicurezza e spazi per gestione flussi continui.. Un paziente con disturbi...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Papardo, salvato un paziente psichiatrico dal suicidio in reparto

Salute Mentale e Suicidi nelle Forze dell'Ordine e nelle Forze Armate

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