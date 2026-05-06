Pagelle Juventus Next Gen Pianese | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Nella partita valida per il secondo turno playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen ha affrontato la Pianese. Al termine del primo tempo, sono stati assegnati i voti ai protagonisti del match, evidenziando i migliori e i peggiori in campo. La cronaca ha mostrato alcune performace positive e altre meno convincenti tra i giocatori delle due squadre.

Chi è Baidoo, alla scoperta dell’obiettivo della Juve in difesa: perché le sue caratteristiche sono ideali per Spalletti Mateta, l’obiettivo della Juve rompe il silenzio: cosa ha detto sul mancato passaggio al Milan. Le sue parole Juventus Next Gen, tegola Gunduz: lesione al legamento anteriore del crociato. Il comunicato Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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