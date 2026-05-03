Pagelle Juventus Next Gen Vis Pesaro | TOP e FLOP al termine del primo tempo

Al termine del primo tempo della sfida tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando le prestazioni più e meno convincenti. La partita, valida per il primo turno dei playoff di Serie C 202526, ha visto protagonisti i giovani della squadra torinese e i rivali marchigiani. Sono stati individuati i migliori e i peggiori in campo, con giudizi che riflettono le azioni svolte finora.

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