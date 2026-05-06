Ospedale di Perugia Teobaldo Servilio nuovo direttore del Servizio tecnico patrimoniale
Lunedì 4 maggio, l’ingegnere Teobaldo Servilio ha assunto la direzione del Servizio tecnico patrimoniale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, dopo aver superato la procedura selettiva pubblica svolta il mese precedente. La nomina porta a compimento un percorso di valutazione e scelta tra diversi candidati, portando così un nuovo responsabile alla guida di questo settore.
Ha preso servizio lunedì 4 maggio il nuovo direttore del Servizio tecnico patrimoniale dell’Azienda ospedaliera di Perugia, l’ingegnere Teobaldo Servilio, a seguito della procedura selettiva pubblica svoltasi lo scorso mese.L’ingegnere è stato accolto nella mattinata dal direttore generale.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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