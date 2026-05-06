Orsara diventa una galleria fotografica | il racconto del paese in centinaia di scatti
Orsara si trasforma in una grande esposizione fotografica, con centinaia di scatti che raccontano il paese. Le immagini catturano momenti di vita quotidiana, paesaggi e tradizioni locali. Questa iniziativa coinvolge diversi fotografi e cittadini che hanno condiviso le loro fotografie. La mostra si svolge in spazi pubblici e sale espositive, offrendo un ritratto visivo di Orsara. La raccolta sarà accessibile al pubblico per un certo periodo di tempo.
ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Hanno scattato centinaia di fotografie, perdendosi e ritrovandosi tra vicoli, archi e piazze, accolti con curiosità e ospitalità dagli orsaresi che si sono fatti immortalare al lavoro, nei luoghi di ritrovo, per strada. Stiamo parlando di Elisa Crestani, di Torreglia (Padova); Antonio Iubatti, da Ortona (Chieti); Vincenzo Salemme di Foggia e Salina Sorrentino proveniente da Napoli. Sono le fotografe e i fotografi che, nei giorni scorsi, sono stati protagonisti di “Dove tende la luce”, la residenza fotografica promossa nell’ambito del PNRR Borghi dal Comune di Orsara di Puglia, organizzata da Officineventi e coordinata da Patrizio De Michele, già promotore con L’Archivio Fuoco di iniziative che hanno portato a Orsara artisti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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