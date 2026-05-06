Nella settimana dal 4 al 10 maggio 2026, si registra un evento astrologico importante: oggi alle 15:34, Plutone si ferma in Acquario e inizia un periodo di cinque mesi di moto retrogrado. Questa fase interessa tutti i segni zodiacali e potrebbe influenzare le energie e le decisioni quotidiane. L’evento segna un momento di cambiamento nella posizione dei pianeti, che durerà fino a metà ottobre.

L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 entra oggi nella sua giornata più viva: questo pomeriggio alle 15:34 Plutone si ferma in Acquario e comincia cinque mesi di moto retrogrado. È una settimana che chiede di ascoltare prima di decidere, e oggi è il giorno in cui ascoltarsi conta più di tutto. Firma: Artemide – Aggiornato il mercoledì 6 maggio 2026 Siamo dentro la giornata che cambia il ritmo della settimana. Oggi pomeriggio alle 15:34 Plutone, fermo a 5°30' di Acquario, comincia il suo lungo cammino retrogrado che durerà fino al 16 ottobre: per cinque mesi ognuno avrà modo di rivedere con calma un pezzo di vita che riguarda il potere, i limiti, le strutture invisibili.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana in corso, 4-10 maggio 2026: oggi Plutone retrogrado in Acquario

Oroscopo della settimana del 4 - 10 maggio 2026

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