Ormai la Fagnani è l’erede della Leosini

L’intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi ha riaperto il caso della banda della Uno Bianca, con l’interprete che sarà nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Sul fronte televisivo, l’evento segna un momento di rilievo per la carriera della giornalista, considerata ormai una figura di rilievo nel panorama mediatico. La presenza di Savi nel programma ha attirato l’attenzione e portato nuova attenzione su un procedimento giudiziario ancora aperto.

L’intervista di Francesca Fagnani a Roberto Savi, oltre a far riaprire il caso (il capo della banda della Uno Bianca verrà riascoltato dagli inquirenti), ha una notevole importanza anche dal punto di vista televisivo. Non solo ha creato un grandissimo dibattito tra gli spettatori, non solo ha avuto un notevole ascolto (più di un milione di persone), ma lo ha ottenuto con una pagina di giornalismo da manuale. Un’intervista condotta con fermezza, eleganza, lucidità, cercando di spillare a Savi più informazioni possibili senza andare troppo oltre evitando che l’ergastolano si chiudesse a riccio. Senza le urla, la confusione, i finti scandali o...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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