Ora Fano prende il Sopravènto | Festival intimo

Ora Fano si prepara ad accogliere il festival intimo chiamato Sopravènto, che si svolgerà in vari luoghi della città. Un artista, impegnato in un tour acustico, ha spiegato di esibirsi in ambienti particolari e ha parlato della volontà di portare un tocco di mare nelle location ospitanti. La manifestazione si propone di coinvolgere il pubblico con spettacoli in ambienti raccolti e suggestivi.

di Tiziana Petrelli "Sto facendo un tour chitarra e voce, in luoghi molto particolari. E poi siamo gente di mare anche noi: venire a portare un po’ del nostro mare nel vostro mare è qualcosa che ci riempie tantissimo di orgoglio". È da qui che Colapesce e Dimartino (al secolo Lorenzo Urciullo e Antonio Di Martino) raccontano il loro Sopravènto, il festival che torna a Fano dal 15 al 17 maggio e che, alla terza edizione, ha ormai trovato una sua identità precisa. Concerti all’ex chiesa di San Francesco, eventi alla Darsena Borghese, appuntamenti all’alba sulla spiaggia: un percorso che tiene insieme musica e mare, ascolto e racconto, con una direzione artistica sempre più riconoscibile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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