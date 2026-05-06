L'OPEC ha annunciato che Abu Dhabi ha deciso di uscire dal gruppo e di separarsi da Riad. La decisione si presenta senza riferimenti diretti alla minaccia iraniana, anche se rappresenta un cambiamento significativo per l'organizzazione. Resta da vedere come questa scelta influenzerà i prezzi del petrolio a livello globale e quali saranno le ripercussioni sul mercato energetico internazionale. La separazione dei due attori coinvolti apre nuovi scenari per l'industria petrolifera.

? Cosa scoprirai Perché la rottura tra Abu Dhabi e Riad ignora la minaccia iraniana?. Come influirà l'uscita degli Emirati sui prezzi del petrolio mondiale?. Chi sono i nuovi alleati militari che Abu Dhabi finanzia in Africa?. Quali rotte commerciali strategiche sono ora in competizione tra le due potenze?.? In Breve OPEC+ delibera incremento produzione di 188mila barili al giorno dopo il distacco.. Abu Dhabi collabora con le Rapid Support Forces per il controllo del Sudan.. Emirati investono negli scali di Berbera in Somaliland per il commercio globale.. Divergenze strategiche tra Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed su Iran e Yemen.. Abu Dhabi ha formalizzato la propria uscita dall’Opec segnando una frattura profonda con Riad in un momento di forte tensione regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OPEC: Abu Dhabi esce dal gruppo e si scinde da Riad

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