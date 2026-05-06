Omicidio di Nicola De Gregorio a Bojano vicino Campobasso 51enne trovato morto in cantina | fermato un 35enne

A Bojano, in provincia di Campobasso, è stato trovato morto un uomo di 51 anni all’interno di una cantina. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo di 35 anni in relazione all’accaduto. Indagini sono in corso per chiarire le modalità e le cause del decesso. La vittima non aveva precedenti noti, e al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’episodio.

A Bojano, nella provincia di Campobasso, c’è stato un omicidio. La vittima è Nicola De Gregorio, di 51 anni, trovato morto in una cantina, dove sarebbe stato aggredito. Gli investigatori hanno fermato un uomo: in base alle prime informazioni, si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell’ordine. La ricostruzione sull'omicidio di Nicola De Gregorio Fermato un uomo per l'omicidio di Nicola De Gregorio Le indagini sull'omicidio di Nicola De Gregorio a Bojano La ricostruzione sull’omicidio di Nicola De Gregorio L’omicidio, stando a quanto appreso dall’agenzia ANSA, sarebbe avvenuto nella serata di martedì 5 maggio nella frazione di Civita a Bojano, in provincia di Campobasso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Nicola De Gregorio a Bojano vicino Campobasso, 51enne trovato morto in cantina: fermato un 35enne Notizie correlate Omicidio a Civita di Bojano: uomo ucciso dopo una lite con il vicinoABBONATI A DAYITALIANEWS Il delitto nella serata del 5 maggio Un uomo di 50 anni, Nicola De Gregorio, è morto nella serata di martedì 5 maggio a... Monticello Conte Otto, 64enne trovato morto in casa: fermato il coinquilino 28enne per omicidioUn omicidio preterintenzionale è stato contestato a un 28enne rumeno, fermato dalla Polizia dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un 64enne... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Due indagati per l’autobomba a Sorianello contro Nicola Ciconte, ma per il gip i riscontri non bastano · ilvibonese.it; Quarta Repubblica: Garlasco, gemelle Cappa convocate in procura Video; Omicidio Scavo, le minacce viaggiano sui social: Ci vediamo a San Nicola. Allerta per la festa; Omicidio Scavo, svolta nelle indagini: fermato Dylan Capriati. Omicidio a Civita di BojanoOmicidio nella notte a Civita di Bojano. Ucciso un cinquantacinquenne di Bojano, sposato con un figlio. Fermato e portato nel carcere di Campobasso un trentacinquenne anche lui di Bojano. Il fatto int ... rainews.it Uccide un 51enne al culmine di una lite, fermato in MoliseOmicidio nella notte a Bojano, comune della provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno cercando di ricostr ... ansa.it Omicidio a Bojano. Un uomo di 51 anni Nicola De Gregorioé stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto i carabinieri. #omkcidio #civita #bojano - facebook.com facebook