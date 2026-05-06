Oggi vivo così Alessia Merz che fine ha fatto e perché non si vede più

Negli anni Novanta, era una presenza fissa nelle trasmissioni televisive italiane, nota al pubblico per il ruolo di Velina in una storica trasmissione di varietà. Dopo il periodo di maggiore visibilità, ha progressivamente allontanato dalla scena pubblica e non si è più vista in televisione. Recentemente, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha raccontato il suo modo di vivere oggi, lasciando intendere una svolta personale.

Negli anni Novanta era uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana, simbolo di leggerezza e popolarità grazie al ruolo di Velina a Striscia la Notizia. Poi, quasi all’improvviso, la sua presenza sul piccolo schermo si è fatta sempre più rara, fino a sparire del tutto. Una scelta che ha alimentato curiosità e domande, soprattutto tra chi ricorda il suo successo e si chiede oggi quale direzione abbia preso la sua vita lontano dai riflettori. Negli ultimi anni, infatti, Alessia Merz ha costruito un’esistenza completamente diversa, lontana dal clamore mediatico. Non si tratta di un allontanamento forzato, ma di una decisione consapevole e rivendicata più volte nel corso delle sue interviste.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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