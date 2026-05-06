Novi al via restyling delle Poste in via Fratelli Rosselli

L'ufficio postale di Novi di Modena, situato in via Fratelli Rosselli 19, sarà oggetto di lavori di ristrutturazione. Poste Italiane ha annunciato che l'intervento rientra nel Progetto Polis, con l'obiettivo di aggiornare le strutture e migliorare i servizi offerti ai clienti. I lavori sono stati avviati recentemente e si concluderanno nelle prossime settimane. Durante il periodo di intervento, potrebbero verificarsi alcune variazioni negli orari di apertura.

Poste Italiane comunica che l'ufficio postale di Novi di Modena, sito in via Fratelli Rosselli 19, sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliore la qualità dei servizi e dell'accoglienza grazie al Progetto Polis. Nella rinnovata sede postale saranno attivi i principali servizi.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Restyling di corso Fratelli Cervi, dopo l'estate partono i lavori: idea murales sulle facciate delle caseIncontro in Municipio della sindaca Angelini con operatori economici, residenti e progettisti: confermato il progetto delle vele per fare ombra e... Piazzale Fratelli Rosselli si trasforma in un ring: capelli strappati e pugni fra due donneL'area del terminal dei bus in piazzale Rosselli è diventata teatro di una violenta aggressione scoppiata per futili motivi.