Non si ferma mai a 81 anni corre e vince ancora | premiato il decano dei runner

A 81 anni, Onelio Galeazzi continua a correre e a partecipare a competizioni podistiche. Ha iniziato a praticare questa attività quando aveva 10 anni e, nonostante l’età, rimane attivo nel mondo del running. Galeazzi è uno dei fondatori dell’Atletica 75 di Cattolica e rappresenta il decano dei runner nella zona, partecipando regolarmente a eventi sportivi locali.

Ha 81 anni, ha cominciato a correre a 10 e non ha nessuna intenzione di smettere. Onelio Galeazzi è il decano dei runner non solo di Cattolica, dove figura anche tra i fondatori dell’Atletica 75, ma di tutto il territorio. Ha un palmares ricco di medaglie e anche di recente è tornato a casa con.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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