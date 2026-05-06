Noi di centro pronto per il Comune ma rilancia il nodo Provincia

Una nuova lista chiamata “Noi di Centro con Masetlla” si prepara a partecipare alle prossime elezioni comunali di Avellino. La presentazione è stata anche l’occasione per discutere degli assetti del centrosinistra, con la partecipazione dell’assessore regionale. Durante l’evento sono stati affrontati vari aspetti relativi alle alleanze politiche e alla collocazione del movimento nel panorama locale. Non sono stati annunciati cambiamenti formali nelle strutture amministrative o nelle competizioni elettorali.

Tempo di lettura: 2 minuti È stata la presentazione della lista di “ Noi di Centro con Masetlla” per le elezioni comunali di Avellino l’occasione per fare il punto sugli equilibri del centrosinistra, alla presenza dell’assessore regionale Maria Carmela Serluca. Un appuntamento politico che ha assunto un valore più ampio, diventando terreno di confronto sul futuro del cosiddetto “campo largo” in città e, soprattutto, sugli sviluppi a livello provinciale. Nel corso dell’incontro, Serluca ha evidenziato come l’intesa raggiunta ad Avellino rappresenti già un risultato significativo. “Il campo largo in città è un primo successo ”, ha sottolineato, rimarcando il lavoro di sintesi che ha portato alla costruzione della coalizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Noi di centro” pronto per il Comune ma rilancia il nodo Provincia Notizie correlate Il Pd “alza la voce”: Noi di Centro annulla il confronto ma rilanciaTempo di lettura: < 1 minutoIl Partito democratico di Avellino “alza la voce” nella discussione interna al campo largo e sortisce i primi effetti. Leggi anche: Avellino, l'incontro di Noi di Centro rilancia il dibattito sul futuro dei territori Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Benevento, il Pd al contrattacco: Noi mai con Mastella; Tangenti al Comune di Benevento, il Fatto Quotidiano; Tutto pronto per l'edizione 2026 del Food&Science Festival: dal 15 al 17 maggio a Mantova; Elezioni, Isola ribadisce la centralità della sanità pubblica. Per noi è un diritto fondamentale, per altri un costo. Tangenti al Comune di Benevento, l’impronta del partito-municipio di Mastella Noi di CentroTre indagati, tutti associabili al movimento del sindaco Mastella e a una kermesse di partito poco prima delle elezioni regionali ... ilfattoquotidiano.it Lista Mastella Noi di Centro pronta a partecipare alle comunali di AvellinoPresentata questo pomeriggio la lista Mastella Noi di Centro per le elezioni amministrative al Comune di Avellino 24-25 maggio 2026 1)IANNACE GINO 2) ADDESA GAETANA 3) ADDESA MICHELE 4)ALVINO CIRO 5)B ... irpiniaoggi.it Schlein: “Flotilla Atto di pirateria. Noi riconosceremo la Palestina” - facebook.com facebook