NIO sfida i 400V | ricarica a 600kW con la nuova tecnologia a 900V

Una nuova tecnologia di ricarica sta emergendo nel settore delle auto elettriche, con dispositivi che raggiungono i 900V e potenze di ricarica fino a 600kW. Questa innovazione punta a migliorare i tempi di rifornimento e aumentare l’autonomia dei veicoli. Le aziende stanno sviluppando chip specifici per supportare questa tecnologia, che sembra superare le soluzioni adottate da alcuni marchi concorrenti.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'autonomia delle auto elettriche con i nuovi chip Onsemi?. Perché la tecnologia a 900 Volt supera i sistemi Hyundai-Kia?. Cosa accade ai componenti interni con una ricarica da 600kW?. Come influirà questa nuova architettura sui prezzi dei modelli economici?.? In Breve Chip Onsemi EliteSiC M3e riducono perdite energetiche del 30% in conduzione.. Perdite in fase di spegnimento calano fino al 50% con nuovi MOSFET.. Volkswagen adotta tecnologia Onsemi per la piattaforma SSP di Audi e Porsche.. Nuova architettura integrata nei modelli presentati al Salone di Pechino 2026.. NIO punta a rivoluzionare la ricarica elettrica estendendo l’architettura da 900 Volt a tutta la gamma tramite nuovi chip Onsemi per i modelli presentati al Salone di Pechino 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NIO sfida i 400V: ricarica a 600kW con la nuova tecnologia a 900V Notizie correlate Volvo ES90, la nuova ammiraglia elettrica tra comfort, tecnologia e ricarica rapidaSulle colline dell’Emilia-Romagna la nuova Volvo ES90 si presenta con una formula che prova a tenere insieme più elementi. Ricarica iPhone, iPad e MacBook: alimentatore da 9,49€ con tecnologia GaNUn nuovo alimentatore UGREEN Zapix, disponibile su Amazon a 9,49 euro, permette di ricaricare iPhone, iPad e MacBook con un unico dispositivo...