Una nave portacontainer della compagnia francese Cma Cgm è stata colpita da un attacco nello Stretto di Hormuz. Secondo le fonti, ci sono stati feriti tra l’equipaggio e danni alla nave. L’incidente ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza della zona, già nota per tensioni tra diverse nazioni. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle modalità dell’attacco o sugli eventuali responsabili.

Una nave portacontainer di proprietà della compagnia marittima francese Cma Cgm è stata "bersaglio di un attacco" nello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la stessa società. "La Cma Cgm San Antonio è stata bersaglio di un attacco ieri mentre transitava nello Stretto di Hormuz, che ha causato il ferimento di alcuni membri dell'equipaggio e danni alla nave", ha dichiarato la compagnia. I feriti sono stati portati via dall'imbarcazione per le cure necessarie. L'agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha riferito che un cargo è stato colpito ieri intorno alle 19:30 ora italiana da un "proiettile di origine sconosciuta" nello Stretto di Hormuz, senza identificarlo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nave container francese attaccata a Hormuz: feriti, danni e un nuovo allarme per la sicurezza

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