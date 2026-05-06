La terza edizione del talk show “La patata bollente-Tre!” si conclude domani con ascolti record e recensioni positive. La trasmissione, condotta da Magda Mancuso, ha visto la partecipazione di artisti e personaggi noti, tra cui Peppe Barra e Benedetto Casillo. La serata finale riunisce ospiti e pubblico in un appuntamento che ha attirato molta attenzione nel panorama televisivo.

S i chiude domani con ascolti record e il plauso della critica la terza edizione del talk show rivelazione “La patata bollente-Tre!”. Un mix perfetto tra il fascino della conduzione e un parterre di ospiti stellari. Il talk show, diventato ormai un appuntamento fisso per i telespettatori di Primativvù (canale 17) e Gt Channel (canale 117), conclude domani sera – 7 maggio 2026 alle ore 21 – un ciclo di sei puntate che hanno saputo coniugare eleganza, ritmo e contenuti di qualità. Al timone del programma Magda Mancuso, fasciata dagli abiti del maestro Gianni Cirillo, ha saputo gestire un salotto complesso, alternando momenti di leggerezza a riflessioni più profonde.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Napoli ieri, oggi e domani: da Peppe Barra a Benedetto Casillo, vip e artisti nel salotto di Magda Mancuso

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